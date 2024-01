Udinese-Lazio, Samardzic in panchina per il mercato? Cioffi fa chiarezza

L'Udinese cade in casa contro la Lazio. Dopo l'esaltante vittoria per 3-0 sul Bologna, i bianconeri perdono per 2-1 tra le mura amiche contro i biancocelesti. Dopo il gol dello svantaggio iniziale siglato su punizione da Pellegrini, i friulani erano riusciti a rimetterla in piedi con Walace. Ma una rete di Vecino ad un quarto d'ora dalla fine ha regalato i 3 punti alla squadra di Sarri, condannando i bianconeri alla sesta sconfitta in campionato.