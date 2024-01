Udinese, la decisione del Giudice Sportivo dopo il caso Maignan

Il caso Maignan, con i cori contro il portiere del Milan durante la gara giocata in casa dell'Udinese, ha fatto il giro del mondo. Tanti, tantissimi i messaggi di solidarietà arrivati per il calciatore rossonero, così come innumerevoli sono state le condanne per gli autori di quei cori spregevoli (uno dei quali, già individuato, ha ricevuto un Daspo a vita). A distanza di tre giorni dall'accaduto, è arrivata la decisione da parte del Giudice Sportivo.