Cioffi tuona dopo Atalanta-Udinese: "Quando interviene il Var? Voglio capire"

Tanto rammarico e un pizzico di rabbia nel post partita per Gabriele Cioffi . La sua Udinese ha perso al Gewiss Stadium contro l' Atalanta sotto i colpi di Miranchuk e Scamacca , entrambi serviti da un De Ketelaere in crescita, ma non sono mancate le polemiche soprattutto per un episodio successo durante la gara e su cui il tecnico dei friulani si è soffermato spiegando alcune perplessità. L'allenatore a Dazn ha sottlineato: "Avrei voluto vedere loro in dieci".

Atalanta-Udinese, le parole di Cioffi

Gabriele Cioffi ha analizzato la gara contro l'Atalanta: "Non possiamo regalare due gol in questa maniera: il primo da rimessa del fondo e il secondo da rimessa laterale ci ha tagliato le gambe a livello mentale". Sulla concretezza sotto porta: "Quando certe squadre ti concedono spazi e occasioni si deve essere bravi a sfruttarle. Ora pensiamo alle prossime gare perché è lì dove passerà la nostra salvezza". Il tecnico ha parlato anche di Perez: "Il problema me lo porrò domani mattina, ora voglio analizzare la gara per capire come migliorare". A chiudere, però, il tecnico ha parlato della mancata espulsione di Pasalic: "Noi contro il Sassuolo siamo rimasti in dieci per un episodio simile. Vorrei capire quando interviene il Var, perché stiamo parlando di due episodi identici. Ha condizionato la partita. Con tutto il rispetto per il lavoro dell'arbitro ma devo capire certe dinamiche e valutazioni, manca uniformità".