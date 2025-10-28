Juve-Udinese, Runjaic avverte: "Hanno cambiato allenatore ma restano la seconda squadra più forte"

Dopo l'importante vittoria per 3-2 contro il Lecce, l'Udinese si prepara a sfidare la Juve, partita in programma mercoledì 29 ottobre alle 18:30 allo Juventus Stadium. La squadra di Kosta Runjaic sta vivendo un buon momento di forma, reduce da una vittoria e due pareggi nelle ultime tre partite di Serie A e vorrà portare a casa altri punti. Contro troverà invece una Juve in grande crisi, che non ha vinto nessuna delle ultime 8 partite giocate. Non a caso Igor Tudor è stato esonerato e sulla panchina bianconera, in attesa di Spalletti che è pronto a tornare, si siederà Massimo Brambilla. Alla vigilia dell'incontro l'allenatore dell'Udinese ha quindi presentato il match in conferenza stampa.
Runjaic, la conferenza stampa verso Juve-Udinese
"Domani la gara sarà difficile, sappiamo che la Juventus ci metterà sotto pressione, indipendentemente dall'allenatore non cambierà il suo modo di giocare", queste le parole di Runjaic, che ha esordito elogiando la formazione bianconera: "Per giocatori è forse la seconda forza del campionato. Contro la Lazio hanno perso ma meritavano probabilmente il punto, con l'Atalanta potevano vincere, però questo è il calcio, a volte non ti premia anche quando fai bene. Non mi aspetto grandi cambiamenti con il cambio di tecnico, penso che sarà comunque una gara complicata e noi cercheremo di renderle la vita difficile cercando di lavorare molto bene in fase difensiva fin dal primo minuto. Abbiamo già sorpreso tutti contro l'Inter a San Siro e vogliamo provare a rifarlo".
"Lo scorso anno saremmo potuti andare in vantaggio"
"A mio avviso non dobbiamo concentrarci troppo sulla Juventus - ha continuato -, si trova in questa situazione ma ha grande qualità. Hanno obiettivi diversi rispetto a noi e sanno come funziona il calcio. Adesso hanno cambiato tecnico ma in casa sono difficili da affrontare, hanno fatto grandi prestazioni contro Inter e Real Madrid. Bisogna essere in una buona giornata per batterli. Dobbiamo attuare sul campo quel che abbiamo preparato sapendo cosa ci aspetta. All'andata l'anno scorso abbiamo perso 2-0, in trasferta però saremmo potuti anche andare in vantaggio. Quindi se saremo coraggiosi e ci metteremo qualità abbiamo gli strumenti per fornire una buona prestazione e magari trovare anche un buon risultato".
Runjaic come Allegri: "Il gioco è semplice, bisogna buttare la palla in rete"
L'allenatore bianconero ha anche parlato dello stato di forma della sua squadra: "Sappiamo di non essere ancora al top, le critiche fanno parte di questo lavoro e io devo concentrarmi sul mio lavoro, dove posso avere un impatto. Il gioco in se e per se è semplice, ci sono due porte, si difende e bisogna buttare la palla in rete. Poi però è anche uno sport complicato e per questo è bello da vivere. Ora abbiamo 12 punti in 8 giornate e si può essere soddisfatti, è giusto voler migliorare ma bisogna anche tenere presente dove siamo. Domani si giocherà in modo intenso e con molta energia. La Juventus ha speso molto a livello mentale contro la Lazio e il Real Madrid ma domani saranno in casa e potranno trarre energia dal loro pubblico".
"Possono esserci variazioni ma non vi dirò quali"
Sui singoli ha poi aggiunto: "Possono esserci delle variazioni nell'undici titolare, non posso dirvi quali e quante. Serviranno tante energie mentali, oggi avremo la rifinitura e prenderemo le ultime decisioni. Solet ha svolto ieri degli accertamenti, non ha lesioni ma sarà importante capire anche come si sente e le sue sensazioni. Se non se la sentirà c'è Bertola come alternativa che ha già fatto bene e anche Palma può dare il suo contributo. Non so quale possa essere il limite di Zaniolo, negli ultimi anni non ha mai fatto annate complete. Sta lavorando molto, deve giocare per essere al top della forma. Non toglierei Karlstrom e Atta, Lovric si sta allenando bene, Ekkelenkamp è sotto osservazione e Piotrowski è un giocatore d'esperienza. Iker Bravo non sarà a disposizione, non è un dramma. Critiche a Okoye? Forse il gol su punizione era evitabile, ma avremmo dovuto liberare prima ed evitare difficoltà".
