Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Patente falsa, Gueye fermato e denunciato dalla polizia di frontiera: l'Udinese non commenta

Il giovane senegalese era a bordo di un Audi di grossa cilindrata preso il Valico di Fernetti, al confine tra Italia e Slovenia
2 min
UdineseIDRISSA GUEYE
Patente falsa, Gueye fermato e denunciato dalla polizia di frontiera: l'Udinese non commenta© LAPRESSE
Udinese

Udinese

Tutte le notizie sulla squadra

Buone e cattive notizie in casa Udinese. Se da una parte la squadra di Runjaic è riuscita a pareggiatre 0-0 contro il Como, conquistando così un punto prezioso per la classifica, dall'altra un giocatore bianconero è finito al centro di un curioso fatto di cronaca. L'attaccante senegalese Idrissa Gueye, infatti, è stato denunciato dalla polizia frontiera di Trieste per il reato di "uso di atto falso".

Udinese, Idrissa Gueye denunciato: cosa è successo

Valico di Fernetti, confine tra Italia e Slovenia. Dopo essere stato fermato dalla polizia di frontiera di Trieste, l'attaccante dell'Udinese Idrissa Gueye, che era da solo a bordo di un'Audi di grossa cilindrata, ha esibito una patente di guida emessa dalle autorità del Senegal, ma falsa. Il giovane senegalese classe 2006 è stato quindi denunciato per il reato di "uso di atto falso", ma il club bianconero non ha voluto commentare la vicenda.

La stagione di Idrissa Gueye

Idrissa Gueye è arrivato a Udine nel corso dell'ultimo mercato estivo in prestito dal Metz. La sua esperienza in Italia, però, fin qui non è stata particolarmente positiva: per lui soltanto 14 presenze tra tutte le competizioni e appena 235 minuti in campo, con 0 gol e 0 assist. Come se non bastasse, ora è arrivata anche questa denuncia, che rischia di complicare ancora di più la sua situazione, anche se bisognerà ricordare che si tratta soltanto di un atto formale e che bisognerà quindi capire come si svilupperà la vicenda. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Udinese

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS