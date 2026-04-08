Patente falsa, Gueye fermato e denunciato dalla polizia di frontiera: l'Udinese non commenta

Buone e cattive notizie in casa Udinese . Se da una parte la squadra di Runjaic è riuscita a pareggiatre 0-0 contro il Como, conquistando così un punto prezioso per la classifica , dall'altra un giocatore bianconero è finito al centro di un curioso fatto di cronaca. L'attaccante senegalese Idrissa Gueye, infatti, è stato denunciato dalla polizia frontiera di Trieste per il reato di "uso di atto falso" .

Udinese, Idrissa Gueye denunciato: cosa è successo

Valico di Fernetti, confine tra Italia e Slovenia. Dopo essere stato fermato dalla polizia di frontiera di Trieste, l'attaccante dell'Udinese Idrissa Gueye, che era da solo a bordo di un'Audi di grossa cilindrata, ha esibito una patente di guida emessa dalle autorità del Senegal, ma falsa. Il giovane senegalese classe 2006 è stato quindi denunciato per il reato di "uso di atto falso", ma il club bianconero non ha voluto commentare la vicenda.

La stagione di Idrissa Gueye

Idrissa Gueye è arrivato a Udine nel corso dell'ultimo mercato estivo in prestito dal Metz. La sua esperienza in Italia, però, fin qui non è stata particolarmente positiva: per lui soltanto 14 presenze tra tutte le competizioni e appena 235 minuti in campo, con 0 gol e 0 assist. Come se non bastasse, ora è arrivata anche questa denuncia, che rischia di complicare ancora di più la sua situazione, anche se bisognerà ricordare che si tratta soltanto di un atto formale e che bisognerà quindi capire come si svilupperà la vicenda.