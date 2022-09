Serie B, Perugia: Strizzolo piega l'Ascoli. Termina 1-0

PERUGIA - Vittoria, la prima in campionato, per il Perugia che, grazie a una rete di Strizzolo nel finale di prima frazione di gioco, batte l' Ascoli di misura e si porta a quota 4 punti in classifica, agganciando il Venezia in quartultima posizione. L' Ascoli resta a 8 ed è sesto con Genoa e Cittadella .

Perugia-Ascoli: tabellino e statistiche

Primo tempo

Avvio di gara a buoni ritmi, all'11' arriva la prima vera occasione dell'incontro, per l'Ascoli: Bidaoui, dopo essersi accentrato dalla sinistra, tenta una conclusione di potenza che trova l'opposizione dei pugni del portiere avversario Gori. Al 23' il Perugia si fa vedere con una conclusione di Bartolomei dalla distanza: facile e centrale per Baumann. Al 33' più nitida l'occasione per il Perugia: su una punizione battuta veloce Di Carmine riceve la sfera a tu per tu con Baumann ma conclude a lato. Nel finale l'Ascoli dapprima si rende pericoloso con una conclusione di Curado (40'), poi passa in vantaggio al 42': dalla destra Casasola va al cross, in area c'è Strizzolo che col piatto batte Baumann, 1-0.

Classifica Serie B

La ripresa

Nella seconda frazione di gioco, il Perugia si rende pericoloso al 13' quando Casasola, al termine di una nuova discesa sull'out di destra, mette in mezzo un buon pallone sul quale Di Carmine interviene all'altezza del primo palo: il portiere avversario Baumann si salva con l'istinto. Subito dopo, su angolo, Luperini di testa non inquadra la porta. Al 26' l'Ascoli si fa vedere con l'azione di Dionisi, Sgarbi ne sporca il mancino in corner. Bellusci al 33' ci prova per l'Ascoli, alto di non molto, al 36' il Perugia replica con Curado, colpo di testa su corner che non inquadra lo specchio. Al 37' facile per Baumann il destro non potente di Casasola.