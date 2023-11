Baroni: "Chiediamo scusa ai tifosi. Serve la solidità avuta con la Juve"

Baroni analizza Verona-Monza

Al termine della sfida, con tanto di contestazione alla squadra da parte dei tifosi, questa l'analisi di mister Marco Baroni: "Mancato l'atteggiamento nel primo tempo, chiedo scusa ai tifosi. Per come la squadra ha lavorato e lavora sempre, nell'atteggiamento siamo stati poco presenti. Al primo episodio la squadra è andata in difficoltà, ma i momenti difficili vanno affrontati. Vedere nel primo tempo che il Monza è stato più feroce... non sono cose che fanno parte del nostro dna. In questo momento dobbiamo riflettere con la squadra, guardarci negli occhi. Non è possibile fare un primo tempo così, e infatti nell'intervallo gli ho parlato e la reazione si è vista. Con l'atteggiamento visto nella ripresa si può fare bene. L'attacco? Non è una questione di far gol: dobbiamo trovare la serenità in quelle occasioni lì, vero, ma è l'atteggiamento di squadra che non possiamo perdere. Il gol di Caldirola non si può prendere, è l'esempio di come in quel momento avevamo staccato, e ciò non deve avvenire. Da dove si può ripartire? Sappiamo che il momento è difficile, si riparte dalla compattezza vista a Torino contro la Juve. Siamo mancati in quello, la squadra si è disunita". Infine sulla contestazione della curva: "L'appoggio dei tifosi è sempre incondizionato, era doveroso chiedere scusa a fine partita. Non era tanto il risultato, ma la prestazione a non andare bene".