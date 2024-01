Baroni: "Supermercato Verona? Chi resta è perché ci crede"

Nella calza della Befana c'è Inter-Verona, ma il mercato non può che tenere banco anche in casa veneta. A chi parla di "Supermercato Verona", Marco Baroni risponde: "A me interessa il campo, poi ci sono alcune cose che sono vere e altre che non lo sono, chi vuole andare in campo lo vedo chi non se la sente sta fuori".

Verona, Baroni su Hien all'Atalanta Pronti, via e il Verona ha ceduto Hien all'Atalanta: "L'allenatore non è qualcosa di staccato dalla società, stiamo lavorando per trovare la miglior soluzione tecnica e anche societaria. Quando un giocatore riceve offerte importanti è difficile trattenerlo. Hien è un giocatore che forse ha avuto un rendimento leggermente diverso rispetto a quello dello scorso anno. L'unica cosa certa è chi rimane qua deve essere convinto al centocinquanta per cento altrimenti giocano i giovani. Questo campionato è difficile a prescindere dal mercato".

Verona, Baroni su chi sostituirà Hien contro l'Inter Hein e chi lo sostituirà a San Siro: "Cabal sta bene, abbiamo dei ragazzi che nel cambio di sistema sono andati in campo ci hanno dato delle prestazioni in crescendo come Coppola e Amione. Dobbiamo valutare Dawidowicz, che è uscito dal campo con la Salernitana in condizioni precarie. Sabato affronteremo una squadra dalla dimensione europea e deve essere una grossa opportunità soprattutto per i ragazzi che non dovranno sbagliare niente dal punto di vista prestativo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA