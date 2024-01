Inter, la legge di Zhang sul mercato e chi può essere il prossimo sacrificato

MILANO - Avanti con la “legge” dello zero o del più e chissà per quanto tempo ancora sarà così. Il mercato dell’Inter, nonostante l’acquisto a titolo definitivo di Tajon Buchanan non cambia. Al di là delle diatribe dialettiche di fine 2023 fra sponda interista e juventina su chi sia favorito per lo scudetto in base alle spese degli ultimi anni, ci sono linee guida e bilanci a spiegare come i dirigenti nerazzurri dall’estate 2020, dopo il colpaccio Hakimi (43 milioni a fine giugno), abbiano dovuto convivere col diktat di Nanchino: basta spese folli, il saldo fra acquisti e cessioni deve essere pari o superiore allo zero. L’ultimo “Natale” sul mercato se l’è goduto Antonio Conte nel 2019, dopodiché è stato chiuso il rubinetto. Che non significa che l’Inter non abbia investito, tutt’altro, ma quello che il club ha speso, è sempre stato bilanciato da quanto incassato. Se oggi l'Inter ha potuto chiudere per l’esterno canadese del Club Bruges per 7 milioni più bonus è solo perché il mercato estivo 2023 si era chiuso con un attivo di circa 14 milioni.