Superlega alleata dell'Inter? Vi spieghiamo perché. E Zhang cerca soldi...

Dalla mossa scudetto alla mossa salvezza, i due tavoli dell'Inter di Zhang. Sul campo in vetta al campionato e con in testa la seconda stella, fuori dal campo alla disperata ricerca di un modo per riuscire a non perdere il controllo del club nerazzurro e a restituire in qualche maniera le centinaia di milioni di euro che il fondo Oaktree ha prestato al figlio del magnate di Suning - duecentocinquanta in partenza, lievitati a quasi quattrocento - e dei quali pretende la restituzione entro pochi mesi. Non siamo ai libri in tribunale ma il quadro è molto complesso e sposta inevitabilmente sullo sfondo il percorso virtuoso sportivo che il club, Marotta in primis, ha costruito in questi anni con un eccellente lavoro dirigenziale.