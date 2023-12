"Superlega, 15 miliardi ai club e la sorpresa per lo scacco matto all'Uefa"

È passata una settimana dal giorno della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea che ha riconosciuto l’abuso di posizione dominante da parte dell’Uefa. Il calcio europeo molto probabilmente non sarà più lo stesso. E, come prevedibile, sta per iniziare una nuova fase: da un lato la Uefa che cerca di attenuare la portata mediatica della sconfitta subita; dall'altro A22, società promotrice della Superlega, che prosegue dialoghi e confronti con i club europei per trovare sostegno perché il progetto diventi realtà.