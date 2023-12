Superlega, la missione nelle roccaforti del no: chi sono i duri a oltranza

Nessun +44, né +49, né +33 . Tra le telefonate ricevute da Bernd Reichart, il presidente di A22, da club che si informano interessati sulla nuova Superlega , non ce ne sono state con il prefisso di Inghilterra, Germania e Francia . O, se qualcuna c’è stata, non è comunque arrivata dai numeri che al Ceo della società che vuole organizzare il nuovo grande torneo continentale avrebbe fatto piacere vedere sul display del proprio telefono. Ma non è certo stata una delusione : Reichart e tutti i promotori della Superlega sanno bene che Inghilterra, Germania e Francia sono tre roccaforti del sostegno all’Uefa e anche che a capo di quelle roccaforti ci sono proprio i club più importanti di quei Paesi.

Le posizioni di tifosi e club

Sanno anche, Reichart e A22, che in quelle roccaforti sarà necessario penetrare perché il progetto Superlega possa avere davvero successo. Almeno in due, perché la terza, l’Inghilterra, rappresenta un caso a parte. La vittoria ottenuta con la sentenza della Corte Europea che ha riconosciuto l'abuso del monopolio di Fifa e Uefa sul calcio, infatti, non ha alcun valore nel Regno Unito, uscito dall’Unione Europea nel 2020. Anzi, il governo inglese già da tempo ha annunciato, e ribadito in questi giorni, l’intenzione di varare una legge che impedisca ai club britannici di partecipare alla Superlega. A22 si troverebbe dunque di fronte a una nuova battaglia politico-legale, stavolta con poche o nessuna speranza di vittoria. Senza dimenticare la posizione fortemente contraria di tifosi e club, compresi i sei che avevano aderito al progetto iniziale. Anche se proprio da uno di questi arriva una stoccata all’Uefa, quella del tecnico del Liverpool Jurgen Klopp: «Resto contrario alla Superlega, ma sono contento della sentenza: la Uefa deve capire che non può fare tutto ciò che vuole». La priorità di A22 ora è dunque convincere della bontà del proprio progetto le altre due roccaforti del No: appunto Francia e Germania.