Il pacco di Natale di Zhang: Inter, zero euro per il mercato e altre cessioni!

MILANO - Il pacco di Natale è arrivato (pure in anticipo) e l’ha portato Steven Zhang. Non c’è un euro per il mercato a meno (ovviamente) che le risorse arrivino da qualche cessione. Anche per questo l’Inter non libererà Sensi (che va in scadenza a giugno) senza che arrivi un’offerta. In tempi di carestia, tutto fa cassa. Problema è che così l’Inter corre il serio rischio di perdere Tiago Djaló: il centrale - bloccato giocando in anticipo da Piero Ausilio - vuole lasciare il Lille ora e non a giugno a fine contratto, problema è che i francesi chiedono 5 milioni, un Everest per chi non ha un soldo dalla proprietà. E questo non può che avvantaggiare chi sul difensore centrale sta rimontando posizioni. Il mercato però è un gioco a incastri fatto di occasioni e oggi i dirigenti nerazzurri hanno le mani legate.