Cuadrado flop e l'Inter spende per lo scudetto: preso Buchanan, Zielinski...

Aveva chiesto in tempi rapidi il sostituto di Cuadrado e Simone Inzaghi è stato accontentato. Tajon Buchanan è pronto per sbarcare a Milano. La trattativa con il Bruges ha avuto una importante accelerata nei giorni di capodanno anche l’interesse delle parti in causa convergeva nella stessa direzione: all’Inter serviva un esterno destro che portasse in dote corsa e cross, a Buchanan stava ormai stretto il campionato belga (e non aveva condiviso l’idea di schierarlo terzino in una difesa a quattro), mentre il Bruges - che dovrà una percentuale sulla rivendita al New England Revolution - aveva necessità di monetizzare dopo di che il canadese aveva manifestato la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2025.