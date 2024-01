Baroni torna su Inter-Verona: Bastoni, Duda, Henry e Maradona

Verona-Empoli , la vigilia con un occhio inevitabilmente rivolto al passato. Marco Baroni è tornato sul concitato finale di gara con l'Inter: "Il contatto Bastoni Duda? Un episodio. Nel calcio capitano gli episodi, noi siamo stati bravi ad andare oltr. Cercando di prendere quanto di buono fatto nella partita con l'Inter non ci resta che andare avanti".

Baroni: "Henry? Anche Maradona sbagliava i rigori"

Il rigore sbagliato da Henry ha graziato l'Inter: "Quando Henry calcia i rigori in allenamento non sbaglia mai, era in un bel momentom aveva appena segnato ed era il suo turno fisiologico. I rigori li sbagliava anche Maradona. Purtroppo Henry ha sbagliato, ho subito abbracciato i ragazzi e gli ho detto passiamo sopra".