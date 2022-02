Serie B, Reggina che gol di Montalto! 1-0 al-Crotone. Vince il Perugia

CLASSIFICA SERIE B

Perugia-Frosinone 3-0

Perugia subito pericoloso al 2': prima Olivieri tenta il tiro scivolando, poi Burrai tenta la conclusione ma trova solo un corner. Offside, al 10' sul tocco in rete di Zerbin: Zampano era in posizione irregolare. Perugia in vantaggio al 15': Szyminski e Ravaglia si ostacolano a vicenda, ne approfitta De Luca che insacca, 1-0. Al 22' ci prova Santoro, al 23' il raddoppio: Lisi ci prova su corner, Ravaglia respinge, Santoro raccoglie per Dell'Orco che tocca per la mezza rovesciata di Olivieri che la butta dentro. Il Frosinone reagisce con Novakovich (39'), Chichizola in angolo. In avvio di ripresa, il Perugia ci prova subito con De Luca, Ravaglia blocca. All'8' ancora Perugia: Olivieri recupera palla e conclude di prima: Ravaglia non ci arriva, Gatti respinge quasi sulla linea. Al 22' il Frosinone va vicino al gol ma Novakovich da due passi manda out di testa. Al 28' Sgarbi di testa impegna Ravaglia in corner. Nel finale un paio di buone occasioni per il Perugia dapprima con Matos (39', Ravaglia mette a lato) e con De Luca (41', Ravaglia coi piedi). Il tris del Perugia arriva al 44': Kouan lancia De Luca che incrocia sul secondo palo, 3-0.

Reggina-Crotone

Al 21' la Reggina passa in vantaggio: Golemic sbaglia un passaggio e Montalto, dalla sua metà campo, controlla e calcia sorprendendo Saro con una conclusione pazzesca. Rete straordinaria dell'attaccante amaranto, 1-0. Al 35' il Crotone reagisce: Cionek ribatte un cross, Mulattieri è lì e colpisce a botta sicura da due passi: grande riflesso di Turati che respinge. Al 39' Reggina vicina al is con Stavropoulos che, su corner di Di Chiara, manda un soffio a lato di testa. Al 43' buona occasione per Sala, colpo di testa sull'esterno della rete. Ad inizio ripresa, grandissima giocata di Maric che dapprima porta palla, poi rientra sul mancino e infine lascia partire una conclusione a giro che esce di pochissimo.

