Diretta Serie B alle 15.30, probabili formazioni. Dove vederla in tv

TORINO - La giornata numero 24 del campionato cadetto torna in campo oggi con quattro gare. Il Brescia può approfittare della frenata della Cremonese per prendersi la vetta, a patto di battere il Frosinone. Come le Rondinelle anche il Lecce punta alla vetta, ma c'è da vincere con il Crotone. Il Como ospita il Cosenza. Il Cittadella ospita il Benevento e cerca i tre punti in chiave play off.