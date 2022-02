Serie B, Monza al quarto posto. Si fermano Pisa e Cremonese

La 25esima giornata di Serie B si apre con la netta vittoria del Monza, che batte il Pordenone in casa per 4-1. La partita si sblocca al 19' con il colpo di testa di Valoti sugli sviluppi di un calcio d'angolo, poi al 24' il raddoppio di Colpani. Infine al 65' ancora Valoti firma la doppietta personale e al 67' Gytkjaer chiude la partita. Inutile la rete al 69' di Di Serio per il Pordenone. Tre punti importantissimi per la squadra di Stroppa che sale a 44 punti, raggiunendo così il Brescia al quarto posto. Importante occasione sprecata, invece, da Cremonese e Pisa, che non vanno oltre lo 0-0 rispettivamente contro Vicenza e Parma e che perdono così la possibilità di sorpassare il Lecce in testa alla classifica. La squadra di Fabio Pecchia rischia anche contro il Vicenza, che al 40' spreca la miglior occasione della partita con Da Cruz che si fa parare un rigore da Carnesecchi. Nel secondo tempo è la Cremonese a sprecare una grandissima occasione, con Gondo che sbaglia da due passi davanti la porta. Caos nel finale con ben 9 minuti di recupero e l'espulsione di Diaw per una brutta gomitata a Okoli. Rischia anche il Pisa, con il Parma che si rende pericoloso soprattutto nel secondo tempo con l'entrata in campo di Simy, che al 62' spreca anche una grandissima occasione su passaggio di Felix Correia. Nel finale si mette in risalto Turk, portiere diciottenne del Parma al debutto tra i professionisti, che salva il risultato sul colpo di testa di Marin. Con questi pareggi Cremonese e Pisa salgono entrambe a 46 punti, raggiungendo così il Lecce che ha la possibilità di staccarsi a +3 contro il Cittadella. Vince invece la Spal che batte la Ternana per 5-1 con le reti di Melchiorri, Mancosu, Vido (doppietta) e Da Riva (con un destro al volo) e si allontana così dalla zona playout portandosi a +5 sull'Alessandria battuta per 2-1 dal Perugia. La squadra di Alvini vince in rimonta rispondendo al gol iniziale di Mantovani con le reti di Olivieri e Falzerano, bravo ad approfittare di un errore di Lunetta in area. Con questa vittoria il Perugia si porta al sesto posto con 41 punti, in piena zona playoff.