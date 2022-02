Serie B, il Parma di Buffon travolge la Spal per 4-0. Cremonese in testa

In testa alla classifica c'è ora la Cremonese che batte la Ternana per 2-1 approfittando del passo falso del Brescia. Partita subito accesa allo stadio Liberati, con entrambe le squadre che provano a creare occasioni, ma il primo tempo si chiude senza reti. Nella ripresa i ritmi si alzano ancora di più e si mettono in mostra i due portieri, con Carnesecchi che salva sul sinistro al volo di Proietti e soprattutto Iannarilli che di istinto blocca con il piede il tentativo di Crescenzi. Poi una giocata spettacolare di Baez con un tiro a giro incredibile porta in vantaggio la squadra di Pecchia al 59'. La gioia dura soli tre minuti, con Mazzocchi che pareggia di testa sul cross di Proietti. Scatenati i padroni di casa che dopo poco colpiscono anche il palo con Bogdan. La Cremonese dopo lo spavento continua a spingere e ritorna in vantaggio all'80' grazie alla rete di Gaetano su assist di Castagnetti. Nel finale arriva il pareggio della Ternana: Partipilo riceve palla da Peralta, salta Carnesecchi e conclude in rete facendo esplodere i tifosi e firmando così il 2-2. Interviene però l'arbitro che dopo un check al Var annulla la rete per la posizione di partenza irregolare. Esulta la Cremonese che sale così in testa alla classifica da sola con 49 punti in attesa di Lecce e Pisa. Nella zona salvezza vittoria importantissima per il Cosenza che in rimonta batte l'Alessandria per 2-1. Apre la sfida la rete di Di Gennaro, poi nel secondo tempo Camporese e Larrivey ribaltano la partita e portano la squadra a pari punti proprio con l'Alessandria in zona playout, con la Spal distante solo 5 punti. Infine vince anche il Vicenza che grazie alla rete di Da Cruz piega il Pordenone e si porta a -5 dalla zona playout.