Serie B, la Cremonese batte l'Alessandria e resta prima. Colpo Pordenone

La 33ª giornata di Serie B si apre con la vittoria in trasferta del Lecce , che si impone per 4-1 sul campo della Ternana . I giallorossi passano in vantaggio già al 5' con il gol di Coda , sempre più capocannoniere in solitaria del campionato con 20 reti, e poi trovano il raddoppio al 20' con Strefezza , secondo nella classifica marcatori a quota 13 centri. Al 44' la Ternana accorcia le distanze con Bogdan , ma al 78' è Di Mariano a chiudere i conti siglando il 3-1. All'86' arriva anche la firma di Ragusa , che porta il risultato sul 4-1 finale. La formazione di Baroni conferma così il secondo posto in campionato con 62 punti. La Ternana mantiene invece l'11° posto con 44 punti.

Ternana-Lecce 1-4, tabellino e statistiche

La Cremonese vince e mantiene il primato

La Cremonese di Fabio Pecchia mantiene il primato in classifica, con un punto di vantaggio sul Lecce, battendo 2-1 in casa l'Alessandria. Decidono le reti di Strizzolo al 28' e di Gaetano al 47'. Grande prova di forza, quella della capolista, che al 44' del primo tempo era rimasta in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Gondo. Al 49' Palombi accorcia le distanze per la formazione ospite, ma i lombardi riescono a mantenere il risultato e si portano a casa il bottino pieno. La Cremonese sale così a 63 punti, mentre l'Alessandria è 17ª, a quota 26.

Cremonese-Alessandria 2-1, tabellino e statistiche

Il Benevento vince in casa della Reggina

In attesa del Monza e del big match Pisa-Brescia, il Benevento sale al quarto posto in classifica con 57 punti battendo la Reggina in trasferta 2-0. Per la formazione giallorossa le reti portano le firme di Insigne al 21', di Forte al 79' e di Moncini al 96'. La Reggina rimane dunque 13ª a 44 punti, ma rischia il sorpasso in classifica da parte del Parma, impegnato domani contro il Como.

Reggina-Benevento 0-3, tabellino e statistiche

Pordenone, 2-0 in casa al Frosinone

Colpo casalingo del Pordenone, fanalino di coda del campionato, che contro ogni pronostico conquista 3 punti contro il Frosinone. I neroverdi vanno a -3 dal Crotone - penultimo e in campo domani per la delicata partita contro il Vicenza - grazie alla rete di Deli al 13' e al raddoppio di Cambiaghi all'82'.

Pordenone-Frosinone 2-0, tabellino e statistiche

Il Cosenza si fa riprendere dalla Spal

Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara il Cosenza conquista 3 punti fondamentali contro la Spal. I rossoblù vanno in vantaggio verso la fine del primo tempo, al 41', con Camporese. I padroni di casa rispondono all'inizio della seconda frazione con Dickmann al 46', ma appena 3 minuti più tardi Caso firma la rete del 2-1. Gli ospiti restano in inferiorità numerica al 68' con l'espulsione di Larrivey e i biancazzurri ne approfittano: al 93' arriva il gol del pareggio di Esposito. Con questo pareggio il Cosenza rimane 17esimo con 27 punti, mentre la Spal è quindicesima a quota 33.

Spal-Cosenza 2-2, tabellino e statistiche