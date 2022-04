Serie B, il Lecce batte la Spal. Vincono anche Alessandria e Cittadella

La 33ª giornata di Serie B comincia con il successo casalingo del Lecce di Baroni , che al Via del Mare batte la Spal 1-0 dopo una partita equilibrata e combattuta. Per la formazione giallorossa, ora a quota 65 punti in classifica, il gol decisivo arriva al 66' con la firma dell'islandese Helgason .

Il Cittadella batte il Como e punta i playoff

Il Cittadella vince 2-1 in trasferta contro il Como al Sinigaglia e rilancia le proprie speranze in ottica playoff salendo al 10° posto con 48 punti: momentaneamente agganciato il Perugia, che sarà impegnato domani contro il Pisa. La formazione di Gorini trova il vantaggio con Baldini al 13', ma dopo neanche 60'' Ciciretti realizza la rete del pareggio per i padroni di casa. Al 35' però è ancora il talentuoso attaccante scuola Inter a siglare il 2-1 dei veneti. Al 76' i lombardi restano anche in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Parigini. Per il Como, attualmente fermo al 13° posto in classifica a quota 44 punti, si tratta della seconda sconfitta consecutiva in 3 giorni dopo quella contro il Parma per 4-3.

L'Alessandria batte il Pordenone

L'Alessandria si impone in casa per 2-0 contro il Pordenone, ultimo in classifica con 17 punti, e mette in cassaforte 3 punti preziosissimi in ottica salvezza. Il successo dei piemontesi arriva con un gol per tempo: le firme sono di Marconi al 30' e di Milanese al 52'. La formazione di Longo rimane al 16° posto con 29 punti, a -5 dalla Spal, e a +4 dal Vicenza, che domani pomeriggio se la vedrà in casa contro il Benevento.

