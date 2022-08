ROMA - Un solo squalificato dopo la prima giornata del campionato di Serie B. Come deciso dal giudice sportivo Germana Panzironi, salterà il prossimo turno il giocatore del Perugia Francesco Lisi "per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete". Il giudice sportivo ha inoltre punito per il lancio di fumogeni da parte dei rispettivi tifosi la Ternana (ammenda di 6.000 euro), l'Ascoli (ammenda di 4.000 euro) e il Bari (ammenda di 2.500 euro).