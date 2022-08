Serie B, Frosinone primo: Grosso batte il Brescia. Rimonta Cagliari, Inzaghi ko

Seconda vittoria consecutiva per il Frosinone di Fabio Grosso , che batte il Brescia 3-0 e si porta al primo posto con sei punti. Le Rondinelle chiudono la seconda giornata di Serie B dominando allo Stadio Benito Stirpe, creando subito occasioni pericolose e andando in vantaggio già al 15' con il cross di Rohden per Moro , all'esordio, che di testa batte Lezzerini. Nella ripresa non si ferma il Frosinone, che trova anche il raddoppio al 58': palla a Caso che prima supera nell'uno contro uno Adorni, poi rimane solo contro il portiere, lo dribbla e conclude in porta per il 2-0. I padroni di casa si limitano a gestire con calma il risultato e nel finale c'è spazio anche per il tris di Mulattieri . Vince anche il Cagliari di Liverani , che rimonta il Cittadella sul 2-1 e si porta a 4 punti. Alla mezz'ora Asencio trafigge Radunovic con una violenta conclusione, portando la Cittadella in vantaggio. I rossoblù reagiscono subito con Mancosu al 34' che viene fermato dalla traversa. Nella ripresa arriva il gol del pareggio al 73', con il colpo di testa in tuffo di Mancosu che trafigge Kastrati. Poi all'87' passaggio rasoterra di Millico per Makoumbou che segna il definitivo 2-1.

Inzaghi ko, Cosenza in testa

Frena la Reggina di Inzaghi che, dopo la vittoria all'esordio, perde in casa della Ternana, in vantaggio già al 27' con la traiettoria incredibile trovata da Partipilo. La Reggina non riesce a creare occasioni per impensierire la difesa avversaria e la partita si chiude sull'1-0. Negli ultimi minuti paura e caos dopo il duro colpo di Bogdan, rimasto a terra e trasportato in ospedale per accertamenti. Vola in testa insieme al Frosinone anche il Cosenza di Dionigi che batte per 2-1 il Modena allo Stadio San Vito. Va avanti il Modena con il colpo di testa di Bonfanti al 33' ma il Cosenza risponde prima con Florenzi al 67' dalla distanza e poi con Brescianini all'80'. Seconda vittoria consecutiva e primo posto con 6 punti.

Pari tra Pisa e Como, Curto regala la vittoria al Venezia

Pari spettacolare per 2-2 tra Pisa e Como. Subito avanti il Como, con Blanco bravo a ricevere e a battere il portiere avversario al 6'. Reazione immediata del Pisa che prima sfiora il gol con Hermannsson, poi colpisce la traversa con Masucci e infine al 24' Morutan conquista e realizza un calcio di rigore che riporta la partita in parità. Nel secondo tempo Como ancora avanti con Kerrigan ma al 90' arriva il gol del pari del Pisa di Torregrossa. Infine il Venezia trova una vittoria molto fortunata in casa del Sudtirol. I padroni di casa vanno avanti con la rete di Odogwu, risponde poco dopo Cuisance. Al 95' però c'è il clamoroso autogol di Curto, che prova a spazzare ma che finisce per segnare nella sua porta regalando il successo al Venezia per 2-1.