Serie B, colpo Ascoli: Simic e Dionisi mandano ko il Bari al San Nicola

BARI - Al San Nicola il Bari coglie la prima sconfitta in campionato perdendo 0-2 contro Ascoli. Simic e Dionisi lanciano la squadra di Bucchi che sale a quota 12 punti in classifica. La squadra di Mignani perde anche la testa della classifica con la Ternana nuova capolista.

Bari-Ascoli: tabellino e statistiche

Primo tempo: il Bari ci prova ma è 0-0 all'intervallo

Il Bari prova da subito a macinare gioco. Al 7' velo di Bellomo su scarico di Cheddira, Antenucci controlla e tira forte sul primo palo: fuori di pochissimo. Sono i padroni di casa ad avere il pallino del gioco. Al 25' Bellomo, pescato sulla trequarti, calcia di destro: tiro potente, la sfera esce di pochissimo. Ancora la squadra di Mignani pericolosa, stavolta con il colpo di testa dell'ex Spal Vicari su corner di Bellomo: fuori. Dopo diverse interruzioni nel corso della gara, l'Ascoli si fa vedere dalle parti di Caprile al 39': cross basso di Donati, Gondo spizza il pallone con il destro ma Caprile è reattivo e mette in corner. Al 45' occasionissima per il Bari con Antenucci: il numero 7 calcia da buona posizione ma non inquadra la porta di Guarna.

Classifica Serie B

Secondo tempo: l'Ascoli espugna il San Nicola

Nella ripresa spinge l'Ascoli che al 20' trova la rete del vantaggio con Dionisi: punizione di Falasco, Simic sul secondo palo crossa in scivolata per Dionisi che di testa batte Caprile. Rete ospite che però viene annullata dopo la revisione al VAR. Rutella annulla il gol dell'Ascoli per posizione attiva di fuorigioco di Dionisi al momento del cross di Falasco. Dopo lo scampato pericolo, il Bari si ributta in avanti alla ricerca del gol vittoria. La difesa dell'Ascoli tiene bene nel corso del secondo tempo. Al 33' sono i marchigiani a sbloccare il match: corner di Falasco, Collocolo di testa colpisce Vicari. Il più lesto di tutti è Simic che in scivolata spinge dentro il gol del vantaggio. Al 44' raddoppio Ascoli: suggerimento in verticale di Collocolo per Dionisi che salta Vicari e batte Caprile con una conclusione forte sul primo palo. Al 2' dei sei minuti di recupero viene espulso dalla panchina per doppia ammonizione Gondo.