Serie B, il Perugia non c'è. Il Cittadella ne approfitta e vince 2-0

Cittadella avanti con Beretta, Perugia in dieci

Il Cittadella al 12' passa: Varella dalla destra va al cross e mette una palla in area per Beretta, che si gira, facendo perno su Sgarbi, battendo Gori col sinistro: 0-1. Al 14' sono ancora i veneti a rendersi pericolosi con un sinistro dai 25 metri di Mastrantonio, fuori non di molto. La reazione del Perugia non c'è, gli umbri faticano a trovare spazi e a rendersi pericolosi dalle parti di Kastrati. Al 30' è Melchiorri ad andare al tiro ma la conclusione è debole e centrale. Il Cittadella controlla e termina in vantaggio la prima frazione di gioco nel punteggio e negli uomini, visto che al 45' il Perugia rimane in dieci per l'espulsione per doppia ammonizione di Iannoni, con Castori furioso e il pubblico di casa che contesta.

Il Perugia non reagisce, Magrassi chiude i conti

Al 5' della ripresa l'arbitro Mannini ferma il gioco per ricordare con un minuto di applausi Renato Curi, morto il 30 ottobre 1977 durante Perugia-Juventus. Tanti i duelli in mezzo al campo, i ritmi sono piuttosto blandi. All'11' il tentativo dai 25 metri di Varela è da dimenticare. Al 18' Mannini espelle il medico del Cittadella. Una ripartenza di Antonucci al 26' viene contrastata da Dell'Orco. Molti falli e diverse le interruzioni di gioco che avvantaggiano il Cittadella in vantaggio e in superiorità numerica. Al 36' i veneti ci provano con Perticone che svetta in area e di testa non trova lo specchio della porta sugli sviluppi di un corner. Vengono concessi sette minuti di recupero da Mannini. Il Perugia ci prova con la sforbiciata di Luperini da corner: Kastrati blocca. Al 48' Cittadella pericoloso con Mazzocco: Gori strepitoso sul siluro dai 20 metri. Al 50' i veneti chiudono i conti: cross di Carriero, Dell'Orco anticipa Mazzocco ma arriva Magrassi che spara un destro potentissimo sotto la traversa.

