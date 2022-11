Cannavaro e De Rossi, pari con Bari e Ternana. Tris Pisa

Il Brescia viene beffato all'ultimo minuto dall'Ascoli nel 12° turno di Serie B: al Rigamonti finisce 1-1 con il pari di Botteghin al 93' dopo il momentaneo vantaggio dei padroni di casa con il gol di Aye al 54'. Il Brescia, così, rimedia un altro pareggio (il quarto nelle ultime 5 giornate) ed è ora a quota 19 con Reggina, Parma e Ascoli. Pareggio casalingo anche per la Ternana, che non va oltre lo 0-0 contro la Spal di De Rossi e va a quota 21. Non riesce più a vincere il Bari che pareggia 1-1 in casa del Benevento rimediando il secondo punto degli ultimi 4 turni. A decidere la sfida del Vigorito è la rete di Improta al 37' del primo tempo e il rigore realizzato da Cheddira nella ripresa. Il Bari è ora quarto a quota 20 mentre il Benevento di Cannavaro resta in zona playout con 11 punti.