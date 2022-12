Grosso risponde ad Inzaghi: 3-0 alla Ternana, Frosinone in testa da solo

Serie B: risultati, tabellini, classifiche e statistiche

Frosinone-Ternana, la cronaca

Fabio Grosso, reduce dal ko col Genoa e - per qualche ora - agganciato in testa alla classifica di Serie B dalla Reggina di Pippo Inzaghi, compagno in Nazionale ai tempi della trionfale partecipazione alla Coppa del Mondo di Germania 2006, conferma il tridente Insigne jr-Mulattieri-Caso, con Gianluca Frabotta titolare nel ruolo di terzino sinistro. Nella Ternana, recentemente affidata ad Andreazzoli, presenti gli ex Juve Sorensen in difesa e Favilli in avanti, confermatissimi Proietti, Diakite, Martella, Falletti e Partipilo. Dirige Maria Sole Ferrieri Caputi. Mezz'ora di equilibrio, poi il Frosinone cresce, e Mulattieri, che 5' prima si era visto negare il gol da un grande intervento di Iannarilli, sblocca il risultato al 39', deviando in rete il cross teso di Rohden, a sua volta messo in moto da un bellissimo lancio di Roberto Insigne. Le Fere umbre provano a pungere con Partipilo in chiusura di primo tempo (con una punizione insidiosa) e in apertura di ripresa (rete annullata per fuorigioco), poi capitolano al 54': Mulattieri sfonda dal vertice destro dell'area rossoverde e regala a Insigne un assist al bacio che vale il 2-0 ciociaro. Andreazzoli cambia gli esterni, ma gli ospiti sono usciti dal match. L'ingresso al 67' di Garritano per uno stremato Caso porta brio nel tridente giallazzurro: il talento scuola Inter impiega 5' per chiudere la partita, sfruttando il grande lavoro di Insigne e firmando il 3-0 con uno splendido destro a giro. Nel finale sfiora il poker Rohden.