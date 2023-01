Bari, poker al Parma: Cheddira travolge Buffon. Vola Grosso, De Rossi ferma Inzaghi, ok Ranieri

Il Bari travolge il Parma 4-0 nel 20° turno di Serie B grazie ad un super Cheddira , autore di una tripletta (due gol su rigore), e alla rete di Salcedo . I gialloblù, con Buffon titolare, perdono e restano settimi in graduatoria. La formazione di Mignani invece trova l'ottava vittoria in campionato e aggancia il Genoa in terza posizione a quota 33. Avvicinandosi alla Reggina di Pippo Inzaghi, che perde 1-0 contro la Spal al Granillo di Reggio Calabria con l'autorete decisiva di Gagliolo. Gli amaranto rimangono secondi con 36 punti. La squadra di De Rossi invece esce dalla zona retrocessione, salendo in quattordicesima posizione a quota 23. Vittoria casalinga per il Cagliari di Claudio Ranieri : i rossoblù stendono 2-0 il Como grazie alle reti di Pavoletti e Azzi e salgono in zona playoff, in sesta posizione a quota 28.

Frosinone, 2-1 al Modena: è fuga

Il Frosinone batte 2-1 il Modena e allunga in testa alla classifica del campionato di Serie B. Dopo il primo tempo terminato senza reti, la squadra guidata da Grosso sblocca l'incontro al 64' minuto di gioco con la rete di Roberto Insigne e poi raddoppia quattro minuti dopo con il gol di Raso. All'88' accorcia Strizzolo. Si tratta del tredicesimo successo in campionato per il Frosinone, che, primo in graduatoria, sale a quota 42 e allunga a +6 sulla Reggina seconda. Nono ko invece per il Modena, che resta a metà classifica con 25 punti.

Serie B: colpo Cittadella, 3-3 tra Perugia e Palermo

Partita ricca di emozioni e gol al Renato Curi tra Perugia e Palermo. Finisce 3-3: a segno Di Serio, Casasola e Olivieri per gli umbri; Marconi, Valente e Brunori per i siciliani. Il Perugia resta in penultima posizione con 20 punti. Infine, colpo esterno del Cittadella che, dopo 4 ko consevutivi, è riuscito a vincere 2-1 in casa del Pisa con i gol di Mastrantonio e Crociata agganciando Como e Benevento a quota 22.