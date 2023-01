Al Sudtirol basta un gol di Rover al 30' minuto di gioco del primo tempo per battere il Brescia e ottenere la settima vittoria in campionato. Nel 20° turno di Serie B, la squadra guidata da Bisoli batte 1-0 la formazione di Aglietti e torna al successo dopo la sconfitta casalinga con il Modena, salendo a quota 29 punti e agganciando il Pisa al quinto posto in classifica, in piena zona playoff. Resta a quota 25 a metà graduatoria, invece, il Brescia con Ascoli, Modena e Palermo.