Serie B, Cagliari-Spal 2-1: Ranieri batte De Rossi

CAGLIARI - Finisce 2-1 l'anticipo della 22ª giornata di Serie B tra Cagliari e Spal . Il maestro, Claudio Ranieri , batte l'allievo, Daniele De Rossi , grazie alle reti di Altare e Lapadula . A illudere l'ex centrocampista della Roma il momentaneo pareggio firmato Celia . Per i sardi tre punti importantissimi in chiave playoff, mentre i ferraresi restano nella zona bassa della classifica, al quattordicesimo posto, ma si consolano con l'acquisto di Nainggolan, atteso in città lunedì per le visite mediche e la firma sul contratto.

Partenza sprint per il Cagliari che, al 15', passa avanti: Luvumbo conquista un calcio di punizione dal limite facendo anche ammonire Meccariello, la palla di Kourfalidis è telecomandata sulla testa di Altare che salta più in alto di tutti e trafigge Alfonso. La squadra di De Rossi non si demoralizza e alza il baricentro trovando il pareggio a 4' dalla fine della prima frazione di gioco. Il gol è un mix tra una dormita difensiva sarda e un pezzo di bravura dei ferraresi: palla straordinaria di Prati, Nandez non completa la diagonale permettendo a Celia di battere al volo di sinistro e infilare Radunovic. A metà ripresa papera incredibile di Alfonso che si infila da solo la palla in rete. Per sua fortuna, però, la sfera era già uscita sul calcio d'angolo battuto da Kourfalidis, pertanto si resta sull'1-1. Qualche minuto dopo Altare firma la doppietta personale con un bel tiro dal limite. Anche in questa occasione, però, il pubblico della Unipol Domus si vede strozzare in gola l'urlo del gol. Paterna, infatti, viene richiamato al Var e annulla ravvisando una carica sul portiere avversario Alfonso. Il Cagliari carica a testa bassa costringendo la Spal nella propria metà campo e al 75' passa di nuovo avanti con Lapadula. Anche in questa occasione l'azione viene rivista dalla sala Var, ma l'attaccante peruviano colpisce col ginocchio e non con la mano. Finalmente i tifosi di casa possono esplodere di gioia. Nel finale succede di tutto, con la squadra di De Rossi che sfiora il pari e quella di Ranieri che sciupa il 3-1. Arriva anche un rosso diretto per il ferrarese Maistro. Non c'è più tempo, Cagliari batte Spal 2-1: il maestro batte l'allievo.

