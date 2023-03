Genoa, controsorpasso al Bari: Gilardino secondo, poker al Cosenza

GENOVA - Operazione controsorpasso riuscita per il Genoa che stende il Cosenza riprendendosi il secondo posto ai danni del Bari. Gilardino chiude il turno 28 della Serie B portando a casa tre punti contro la formazione di Viali che resta ultima in classifica. Apre alla mezz'ora l'ex Juventus Dragusin, ad inizio ripresa è micidiale l'uno-due firmato da Gudmundsson e Puscas, il poker lo firma Jagiello che fa partire la festa a Marassi.

Genoa secondo, poker al Cosenza

Ci prova con insistenza nei minuti iniziali il Genoa che riesce a sbloccare al 33': punizione di Gudmundsson per la testa di Dragusin che mette alle spalle del portiere avversario. Il vantaggio aumenta al quarto d'ora della ripresa: al 57' Gudmundsson approfitta di una indecisione di Calò e firma il raddoppio, al 60' è invece Puscas a trovare la conclusione giusta per calare il tris. I padroni di casa amministrano e al 79' trovano anche il poker con Jagiello autore di un'ottima azione personale prima di trasformare in gol. Termina 4-0 con il Genoa che si riprende il secondo posto in classifica alle spalle del Frosinone.

