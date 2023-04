Il Genoa si avvicina al Frosinone. Parma, scatto playoff: Cagliari ko

Serie B in campo per la trentaquattresima giornata della stagione regolare. Bagarre sia in cima che in fondo alla classifica: il Genoa accorcia sul Frosinone capolista e lo insidia per il primato, il Parma ribalta il Cagliari, Spal pareggia per 0-0 in casa del Modena e diventa penultima, scavalcata dal Brescia ieri vittorioso al Granillo contro la Reggina.

Serie B, i risultati del turno

Il Genoa vince di misura sul Cittadella: la squadra di Gilardino si impone grazie ad un gol nella ripresa di Gudmundsson. Cittadella ko complice anche l'espulsione alla fine del primo tempo di Giraudo per doppio giallo. Grifoni che dunque consolidano il secondo posto e accorciano sul Frosinone capolista, portandosi a -2: i gialloblu infatti non vanno oltre lo 0-0 in casa contro il Sudtirol. Pareggi a reti bianche anche in Modena-Spal e Perugia-Cosenza. Colpo grosso del Parma che al Tardini ribalta il Cagliari: sardi in vantaggio grazie alla rete di Lapadula al 32' del primo tempo, nella ripresa Vazquez dal dischetto e Man fissano il risultato sul 2-1. Con questi 3 punti, la squadra di Pecchia stacca proprio la compagine di Ranieri, salendo al quinto posto a 51 punti. Infine 1-1 tra Como e Ascoli: vantaggio bianconero con il calcio di rigore di Dionisi nella prima frazione di gioco, nel recupero della seconda metà di gara Cerri, anche lui dagli 11 metri, va in gol. Punto prezioso per entrambe le squadre, che allontanano ulteriormente la zona bassa della classifica salendo a 42 (Como) e a 43 (Ascoli).

Palermo, solo un pari con il Benevento

I rosanero non vanno oltre l'1-1 contro i salentini: tutto deciso nei primi 28 minuti con i gol di Sala e Farias. Pareggio che fa perdere due punti importanti al Palermo per la corsa ai playoff. Al momento i ragazzi di Corini sono al nono posto a due lunghezze dalla Reggina. Il Benevento invece non approfitta del pareggio delle rivali e resta a quattro punti dai playout.