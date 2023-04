Pisa-Bari, risultato omologato: confermato l'1-2 per i biancorossi

Dopo il caos, la decisione definitiva. Negli scorsi giorni aveva destato scalpore quanto successo in Pisa-Bari , con i biancorossi andati in gol in un'azione nella qualle la palla era stata involontariamente toccata dall'arbitro, ma col direttore di gara che non aveva interrotto la manovra. Prima il risultato sub iudice, ora la nota ufficiale da parte del Giudice Sportivo.

Pisa-Bari, risultato omologato

Alla fine il risultato di Pisa-Bari, gara terminata 1-2, è stato omologato visto il mancato ricorso presentato dalla società nerazzurra. Questo il comunicato da parte del Giudice Sportivo: "Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Edgardo Pansoni, nel corso della riunione del 28 aprile 2023 ha assunto le decisioni qui di seguito riportate. La Soc. Pisa in data 24 aprile 2023 depositava a mezzo PEC delle ore 12.46 preannuncio di ricorso ex art. 67 C.G.S. contestando il regolare svolgimento dell’incontro con la Soc. Bari, svoltosi in data 23 aprile 2023 e terminato con il risultato di 1-2 per la Soc. Bari; successivamente la Soc. Pisa non depositava alcun ricorso nei termini previsti dall’art. 67 comma 2 C.G.S.; P.Q.M. il Giudice Sportivo omologa il risultato di 1-2 in favore della Soc. Bari". Dunque il Bari resta a 60 punti, a -6 dal secondo posto e in piena corsa per la promozione diretta. Il Pisa invece permane a 46 punti in settima posizione.