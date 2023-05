Diretta Sudtirol-Bari ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BOLZANO - Alle ore 20.30, allo stadio Druso di Bolzano, il Sudtirol ospita il Bari nell'andata della semifinale playoff di Serie B. Gli altoatesini sognano la massima serie e la seconda promozione consecutiva dopo il salto di categoria della scorsa stagione. La squadra di Bisoli ai quarti ha fatto fuori la Reggina, battuta grazie alla rete di Casiraghi a un minuto dal 90'. I galletti di Mignani, invece, classificatisi al terzo posto nella regular season, fanno il loro ingresso in questo turno. Il miglior piazzamento in graduatoria - il Sudtirol ha chiuso sesto - permettere ai pugliesi di conquistare il pass per la finale anche in caso di doppio pareggio -. La sfida di ritorno si giocherà venerdì al San Nicola, quando si conoscerà il nome della prima qualificata per l'atto conclusivo che se la vedrà contro la vincente dell'altra semifinale tra Parma e Cagliari.