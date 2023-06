Diretta Bari-Cagliari ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Bari e Cagliari si affrontano allo stadio San Nicola nel ritorno della finale playoff di Serie B. Le due squadre si giocano la promozione in Serie A. La gara di andata in Sardegna è terminata 1-1 con le reti di Lapadula e Antenucci. Alla formazione pugliese, per raggiungere la seconda promozione consecutiva, basta non perdere la partita di ritorno in casa. Non sono previsti supplementari o rigori e in caso di parità, infatti, sarà il Bari a festeggiare grazie al miglior piazzamento ottenuto nella regular season.