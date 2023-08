Sudtirol, rimonta infinita! Spezia tre volte avanti e tre volte raggiunto

Ad aprire le danze il match tra Sudtirol e Spezia, che non ha lasciato spazio a momenti di vuoto. L'incontro del Druso è terminato 3-3: Casiraghi e Moro protagonista con una doppietta per parte. E soprattutto con gli altoatesini che hanno ripreso la partita in pieno recupero, rimontando per tre volte.

Sudtirol-Spezia, botta e risposta

Avvio di partita con i liguri che dominano in lungo e in largo: dopo pochissimi minuti subito grande chance per Zurkowski, che colpisce male sull'ottimo assist di Reca. Ma il gol del vantaggio per lo Spezia arriva comunque all'8°: Bandinelli sfonda sul versante di sinsitra, palla per Moro che di testa batte Poluzzi. Alla distanza inizia a vedersi il Sudtirol, che prima sfiora la rete con il destro da fuori di Casiraghi, e poi trova il gol del pareggio. Alla mezz'ora Odogwu viene steso nell'area bianconera da Muhl, Piccinini non ha dubbi e concede il calcio di rigore: dal dischetto si presenta Casiraghi che batte Dragowski, nonostante l'estremo difensore avesse intuito la traiettoria. La gioia degli altoatesini, però, dura poco: dopo appena 4' lo Spezia si riporta avanti. Cross insidioso di Reca, Moro non la tocca e Poluzzi viene sorpreso, con la palla che si infila in rete: il primo tempo termina così 1-2.