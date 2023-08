Parma in vetta, l’ex Juve Bianco parte bene. Cremonese-Bari 0-1

Tante emozioni e gol in questa seconda giornata di Serie B. Dopo l'anticipo tra Sampdoria e Pisa, il sabato cadetto si è aperto con il pari del Penzo tra Venezia e Cosenza. Buona la prima di Bianco, ex Juve, sulla panchina del Modena, mentre Pecchia concede il bis al Tardini contro il Cittadella e vola in vetta solitaria in classifica.

Primi tre punti del Bari, corsaro sul campo della Cremonese di Ballardini. Pari ed emozioni al Sinigaglia tra Como e Reggiana, vittoria anche per Bisoli col SudTirol contro la FeralpiSalò. In attesa di Catanzaro-Ternana di domani, domenica 27 agosto, tutti i risultati di questa serata cadetta.

Pari tra Venezia e Cosenza

Venezia e Cosenza proseguono il loro campionato di Serie B a braccetto: dopo aver vinto all'esordio per 3 a 0, i lagunari contro il Como e i calabresi con l'Ascoli, hanno pareggiato nel match del Penzo. La sfida è terminata con il risultato di 1 a 1 ma a farla da padrone è stata la squadra di Vanoli, espulso nel corso della partita. Il predominio territoriale, però, non ha portato i tre punti con i rossoblù ben messi in campo e bravi a chiudere gli spazi. Ed è stata proprio la squadra allenata da Caserta a passare in vantaggio con Voca al 38esimo della prima frazione. Il Venezia ha trovato la risposta a inizio ripresa con il solito Pierini, terza rete nelle prime due uscite, senza poi trovare il sussulto decisivo per la vittoria. Un punto per parte e quota 4 in classifica. Due vittorie su due per il Parma e Mignani supera Ballardini...