C’è un altro Cassano che può farci sognare: la Juve lo scartò

Era la sera del 30 agosto. Il suo Cittadella è di scena al San Nicola dove strapperà un prezioso 1-1. Il tecnico Gorini lo schiera trequartista e gioca 67’ deliziosi. Prima di raggiungere il pari col gol di Pavan, è lui a sfiorarlo con un gran sinistro dal limite che s’infrange sul palo a portiere strabattuto. Ma da quel giorno ha iniziato a farsi un nome: c’è un altro Cassano che può farsi strada, e tanta. Da quella serata barese, osservatori di Atalanta e Fiorentina lo seguono a ogni partita.

La Juve lo scartò, la Roma si mangia le mani

Il suo approdo al Cittadella è stato un altro capolavoro del dg Marchetti. Due anni fa, il deus ex machina del Cittadella, andava dalla Roma a farsi dare Antonucci che col Citta è diventato un calciatore vero, quest’estate venduto allo Spezia per un paio di milioni. Per Claudio Cassano, che oggi ne vale un decimo (fonte transfermarkt), varrà lo stesso? Certo che qualcuno a Roma un po’ si sta mangiando le mani. Claudio era arrivato nel vivaio romanista nel 2018, già allora c’era la fila per lui e il club capitolino aveva dovuto battere una folta concorrenza per aggiudicarselo. Prima, anche la Juve l’aveva testato per tre giorni, salvo bocciarlo per la bassa statura (1,65 m). Nella scorsa stagione ha fatto l’ultimo anno di Primavera, con numeri importanti e convocazioni in prima squadra senza però mai debuttare in Serie A o in Europa League. Così il valore del suo cartellino non s’è impennato e il Citta ha potuto comprarselo, riservando alla Roma il 20% della futura rivendita.