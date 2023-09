Cremonese, Coda non basta. Frenano Modena e Venezia

Dopo la vittoria a sopresa del Cosenza al Barbera contro il Palermo , è proseguita la sesta giornata del campionato di Serie B. La Cremonese di Stroppa non va oltre il pari casalingo contro l' Ascoli , mentre il Pisa ha trovato tre punti d'oro in esterna sul campo della FeralpiSalò.

Hanno frenato la loro corsa anche Venezia e Modena, entrambe fermate da Brescia e Lecco. Ha vinto la Ternana di Lucarelli contro il Sudtirol.

Cremonese, un punto Stroppa. Venezia e Modena senza reti

Stroppa, all'esordio dopo l'esonero di Ballardini, ha assaporato fino all'ultimo la prima vittoria con la Cremonese, ma ha dovuto accontentarsi del pareggio contro l'Ascoli. Il risultato finale è stato quello di 2 a 2 con Rodriguez che nel finale ha raddrizzato le sorti del match per i marchigiani in superiorità per una buona mezz'ora. Ai grigiorossi non sono bastati i gol di Coda (doppietta per lui) e le giocate di Vazquez (due assist) per regalare tre punti alla squadra. Nel mezzo c'è stata la rete di Manzari.

Hanno frenato la loro corsa anche Venezia e Modena. La squadra di Vanoli non ha trovato la via del gol e contro il Brescia è finita 0 a 0. Buono l'avvio di stagione per le rondinelle con due vittorie e un pari nelle tre gare disputate. Anche il Modena di Paolo Bianco non ha trovato i tre punti in casa contro il Lecco, anche qui il risultato è stato lo stesso del Rigamonti, ovvero a reti bianche.

Pisa, Aquilani vola. Ternana-Sudtirol pari, Reggiana ok

I minuti di recupero sono sempre stati la zona Sudtirol. Una continuità dalla scorsa stagione e che ha Terni ha visto la squadra di Bisoli riaccuffare il pareggio con una rete su rigore di Casiraghi al 94esimo. Non è bastato Casasola a Lucarelli per trovare una vittoria che avrebbe dato ossigeno a una classifica al momento deficitaria: 2 punti in sei giornate.

A fatica ha vinto il Pisa di Aquilani contro un'ottima FeralpiSalò che non è riuscita a trovare il guizzo per far male ai toscani. Canestrelli nella ripresa ha indirizato la partita a favore dei nerazzurri con un'inzuccata perfetta. Una vittoria per permette alla squadra dell'ex tecnico della Primavera della Fiorentina di salire a 7 punti, mentre è rimasta ferma a uno la formazione di Vecchi. A chiudere il sabato di B la gara tra Spezia e Reggiana, match terminato 1-2: ospiti avanti di due reti con la doppietta Gondo, vana la rete di Esposito nel recupero.