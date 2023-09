Il Parma frena con la Samp di Pirlo. Como tris, Bari-Catanzaro show

Tanti gol e tantissime le emozioni in queste ultime tre partite della sesta giornata della Serie B . Al Tardini il Parma ha frenato la sua corsa contro la Sampdoria di Pirlo, dopo il 5 a 0 di Catanzaro, in una cornice davvero bellissima con ltre 18 mila spettatori tra le due tifoserie legate da uno storico gemmellaggio.

Ha vinto il Como sul campo del Cittadella con un super Cutrone, mentre nella gara del San Nicola un pari e tanti gol tra il Bari e il Catanzaro dei due amici Mignani e Vivarini.

Parma-Sampdoria in parità. Bari, non basta Koutsoupias

La Sampdoria ha sfiorato i tre punti a Parma. La rete del solito Pedrola ha portato avanti i blucerchiati nella prima frazione, poi nella ripresa è stato Circati a fissare il punteggio sull'1 a 1 finale. Secondo pari interno per Pecchia dopo quello contro la Reggiana nel derby, mentre per i liguri è arrivata la conferma di essere una squadra da trasferta col terzo risultato utile in altrettante gare. Pirlo non è riuscito a trovare la vittoria dopo quella alla prima giornata contro la Ternana. Da segnalare l'esordio di Facundo Gonzalez in B e con la Sampdoria all'86esimo.

Al Tombolato è tutto facile per il Como che grazie a un Cutrone in gran spolvero è riuscito a trovare i tre punti. A sbloccare il match è stato Ioannou dopo appena 2' e poi è stato l'attaccante ex Milan con la sua doppietta a fissare il risultato sul 3 a 0. I lariani sono saliti così a dieci punti. Nell'altra sfida che ha chiuso la sesta giornata di Serie B è stato un tripudio di gol ed emozioni tra Bari e Catanzaro. La formazione di Mignani si è portata avanti con Koutsoupias poi è stata raggiunta prima Sounas e superata da Verna. Nella ripresa è stato sempre il greco con la doppietta personale a trovare la rete del 2-2 per i galletti. Nel finale espulso Miranda, ma Vivarini e i suoi ragazzi hanno resistito all'assalto dei pugliesi. Giallorossi a quota unidici in classifica e Bari a 8.