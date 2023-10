Pirlo affonda, Samp ancora ko! Catanzaro sogna, rimonta Palermo: è secondo

Continua la parabola discendente della Sampdoria di Andrea Pirlo, contro il Catanzaro in casa è arrivata la quinta sconfitta in campionato (quarta al Ferraris). Per un momento è stato anche ultimo in classifica prima di ricevere la doppia notizia da Cittadella con la vittoria dei veneti sul Lecco. Nel finale ha gioito anche il Palermo di Corini che ha superato il Sudtirol, rispondendo alla vittoria del Venezia sul campo del Modena . Pari e fischi per il Bari al San Nicola contro il Como.

Sampdoria ko. Palermo, vittoria e secondo posto

La Sampdoria, ancora una volta, ha dimostrato le sue fragilità in fase difensiva con la sconfitta contro il Catanzaro. Cosi com è successo contro il Cittadella, sempre al Ferraris, è andata in vantagio con il rigore di Borini e poi si è fatta rimontare con le solite amnesie della retroguarda. Prima è il tiro cross di Vandeputte a infilarsi alle spalle di Stankovic e poco dopo Brignola tutto solo ha realizzato il tap in vittoria per i calabresi, ora al quarto posto con quindici punti. Blucerchiati sempre più profondo rosso con soli tre punti in classifica è al penultimo posto.

Ci sono state grandi emozioni a Palermo. La squadra di Corini prima è andata sotto con la bellissima rete di Ciervo e poi ha ribaltato il risultato nella ripresa. Ceccaroni e poi Aurelio al 90esimo hanno fatto gioire il Barbera per tre punti importantissimi che lanciano i siciliani al secondo posto dietro al Parma. Il copione è stato simile anche in Cittadella-Lecco: i lombardi si sono fatti rimontare dopo la rete di Ionita. Due gol nel finale per i ragazzi di Gorini con Pittarello e Cassano (i due minuti) che hanno rispedito all'ultimo posto i blucelesti. A chiudere 1 a 1 tra Bari e Como con copiosi fischi da tutto il San Nicola al fischio finale per i biancorossi. Al gol di Diaw ha risposto Bellemo con i lariani in dieci da inizio secondo tempo.

RISULTATI