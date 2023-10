Cremonese, doppietta Coda e tris al Como. Finisce 0-0 tra Spezia e Pisa

Serie B: Cremonese ok a Como, pari in Spezia-Pisa

Vittoria importante per la Cremonese, reduce dal ko casalingo contro il Parma. Dopo 5' gol annullato al Como con Cutrone che segna su un'invenzione di Verdi ma partendo da posizione irregolare. Al quarto d'ora rigore fischiato in favore dei grigiorossi per fallo di mano di Ioannou su cross di Vazquez. Dal dischetto si presenta Coda che, implacabile, segna lo 0-1. Al 32' la Cremonese trova il raddoppio: errore della retroguardia del Como, Okereke capisce tutto, ruba palla, si invola verso la porta e segna con un diagonale che si infila sotto le gambe di Semper. La gara sembra indirizzata, ma non è così: dopo un altro gol annullato al Como allo scadere della prima frazione (tiro di Verdi deviato da Cutrone in offside), ad inizio ripresa i padroni di casa riescono ad accorciare le distanze. Lancio lungo che scavalca la retroguardia grigiorossa, Cutrone davanti la porta non sbaglia. A rimettere le cose a posto per gli ospiti ci pensa ancora Coda, che sfrutta la sponda di Tsadjout per segnare il definitivo 1-3. Cremonese che termina la gara in 10 per l'espulsione di Lochoshvili. In 10 uomini è finita la gara anche dello Spezia, con i bianconeri che tra le mura amiche non vanno oltre lo 0-0 contro il Pisa: nel finale spezzini in inferiorità numerica per il rosso ricevuto in pieno recupero a Ekdal. Prima frazione frizzante, con un legno colpito per parte; nella ripresa ritmi vistosamente calati.