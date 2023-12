Pirlo, ritorno amaro a Brescia: Samp ko. Como, vittoria e terzo posto

La Serie B ha concluso la 15esima giornata con le partite in programma nel pomeriggio domenicale. E' stato un ritorno amaro quello di Andrea Pirlo a Brescia , perché la sua squadra ha perso al Rigamonti. L'allenatore, squalificato, ha osservato la sua squadra dalla tribuna e tanto ha pesato anche l'assenza di Borini per infortunio. Il Como di Fabregas ha trovato una vittoria importante a Bolzano e si è portata al terzo posto in classifica. In chiusura ha vinto anche il Lecco contro il Bari . Questi i risultati delle ultime gare del campionato cadetto dopo le gare disputate sabato .

Samp, ko pesante a Brescia. Vincono Como e Lecco

Si è fermata dopo tre vittorie la strisia positiva della Sampdoria di Andrea Pirlo. A Brescia, complice un primo tempo non all'altezza, è arrivato un brusco stop. La formazione di Rolando Maran è partita con il piede sull'acceleratore e nel primo tempo ha fatto valere il proprio dominio del gioco. L etre reti sono arrivte tutte nei primi 45' con Jallow, Borrelli e Bjarnason. Nella ripresa i blucerchiati hanno provato a riaprirla all'86esimo con Giordano, ma ormai era troppo tardi. Vittoria e sorpasso in classifica per le rondinelle ai danni dei liguri. Chi non ha intenzione di fermarsi invece è il Como di Cesc Fabregas. Su un campo difficile come quello del Sudtirol, i lombardi sono riusciti a trovare il guizzo vincente con Abildgaard nella ripresa. Tre punti che hanno fatto salire i lariani al terzo posto dietro la coppia di testa. A chiudere il programma è stata la gara del Rigamonti Ceppi dove il gol di Buso ha fatto pendere la bilancia a favore del Lecco sul Bari.

Risultati

Brescia-Sampdoria 3-1

Sudtirol-Como 0-1

Lecco-Bari 1-0