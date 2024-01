Pedro Mendes show, rimonta Ascoli: da 0-2 a 2-2 contro il Bari

Si è conclusa la 21esima giornata della Serie B con il posticipo tra Ascoli e Bari. Un campionato, quello cadetto, sempre più avvincente e ricco di emozioni in ogni gara. Ad aprire le danze del turno il Parma che al Ferraris travolge la Sampdoria e allunga in vetta complici anche gli stop di Venezia (4 a 2 a Cosenza) e Como (2 a 2 con la Reggiana). In tutto questo ne approfitta la Cremonese che aggancia proprio i lagunari con il gol del solito Coda. Tornando alle emozioni anche al Cino e Lillo del Duca ci sono state ben quattro reti segnate con un pari finale.