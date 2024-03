Venezia, tris al Bari e terzo posto! Palermo, a Lecco basta Nedelcearu

Si sono concluse le due gare della domenica di Serie B. Dopo le emozionanti sfide giocate nella giornata di ieri, quest'oggi in campo Venezia-Bari e Lecco-Palermo. Gli arancioneroverdi di Vanoli superano il Bari per 3-1, ai rosaneri di Corini invece basta un gol per ottenere 3 punti preziosi in chiave classifica.