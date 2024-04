Spezia, dramma sugli spalti. Tonfi Parma e Venezia, salgono Como e Catanzaro

Trentunesima giornata di campionato per la Serie B. Al rientro dopo la sosta nazionali il campionato cadetto, che è già pronto ad accogliere nella prossima stagione il neo promosso Cesena, regala non poche emozioni. Cadono le prime della classe Parma e Venezia rispettivamente contro Catanzaro e Reggiana. Clamoroso successo del Pisa, che vince per 4-3 in casa contro il Palermo. Punti pesanti per il Brescia con il Cosenza, clima surreale al Picco in Spezia-Ascoli per il dramma in tribuna, partita sospesa.

Reggiana e Catanzaro, che colpi a Venezia e Parma! Nell'anticipo delle 12.30 non si fanno male Modena e Bari: al vantaggio gialloblù con Palumbo su calcio di rigore, arriva la replica una decina di minuti più tardi da parte dei biancorossi con Pucino. Ribaltamenti di fronte, risultati a sorprese e tantissimi gol nelle sfide delle 15. Clamoroso tonfo del Parma capolista al Tardini: i gialloblù di Pecchia cadono per 2-0 tra le mura amiche contro il Catanzaro di Vivarini. Succede tutto nella prima frazione, con le reti di Biasci prima e Antonini poi che consentono ai giallorossi di volare a 52 punti, al 5° posto. Ancor più incredibile quanto accaduto a Venezia: gli arancioneroverdi, avanti di 2 gol sulla Reggiana, perdono clamorosamente 2-3. Doppio vantaggio dei padroni di casa con Busio e il solito Phjanpalo, la squadra di Nesta la ribalta con Portanova, l'autorete di Altare e Pieragnolo. I veneti restano così a 57 punti e non approfittano del ko del Parma. Chi approfitta dei risultati altrui è il Como di Fabregas, che con la vittoria ottenuta per 2-0 sul Sudtirol (gol di Da Cunha e Gabrielloni) vola a 58 punti, superando il Venezia e a -7 dalla vetta.

Pisa pazzesco: da 0-2 a 4-3! Spezia, attimi di paura Partita incredibile quella tra Pisa e Palermo: rosanero avanti di due reti nel primo tempo con Brunori e Lund, nella ripresa i nerazzurri pareggiano i conti con D'Alessandro e Bonfanti. Siciliani in 10 al 64', pochi secondi dopo il pari del Pisa per il doppio giallo rimediato da Gomes, ma riescono comunque a riportarsi avanti sul 2-3, trasformando il tiro dal dischetto con Brunori che spiazza Loria ad un quarto d'ora dalla fine. Alla fine però il risultato è addirittura di 4-3 per il Pisa, perché i padroni di casa la ribaltano ancora con la doppietta di Tramoni: entrato a 12' dalla fine, segna all'84' e al 90'. Colpo importante del Brescia, che in casa del Cosenza ribalta l'iniziale svantaggio firmato Crespi con la doppietta di Galazzi: le rondinelle salgono così a 42 punti, in zona playoff. Finisce 1-1 tra Lecco e Cittadella, mentre la gara tra Spezia e Ascoli è stata interrotta all'89' sul risultato di 2-1. Il motivo un arresto cardiaco che ha colpito un tifoso sugli spalti, col pronto intervento dei sanitari. Anche il capitano Nikolau sugli spalti per accertarsi della situazione. La partita è poi ripresa e terminata, tre punti pesantissimi per i padroni di casa. RISULTATI Modena-Bari 1-1

Como-Sudtirol 2-0

Cosenza-Brescia 1-2

Lecco-Cittadella 1-1

Parma-Catanzaro 0-2

Pisa-Palermo 4-3

Spezia-Ascoli 2-1 (interrotta)

Venezia-Reggiana 2-3

Cremonese-Feralpisalò (ore 18.00)

Sampdoria-Ternana (ore 20.30)

