Pirlo continua la scalata, Samp in zona playoff: Ternana ko

GENOVA - Nel posticipo della 31esima giornata di Serie B, la Sampdoria si è imposta per 4-1 in casa sulla Ternana. Per i blucerchiati tripletta di De Luca e gol di Stojanovic, di Gaston Pereiro il momentaneo 1-1 degli umbri. Terzo successo consecutivo per Andrea Pirlo che continua la sua scalata alla classifica. L'ex tecnico della Juventus sale al 7° posto in classifica raggiungendo un posizionamento che gli permetterebbe di sognare un posto in Serie A nella post season del campionato cadetto. Restano al 17° posto e in zona playout gli uomini di Breda.