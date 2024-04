Chiara Ferragni va a tifare Cremonese, la Ternana sbanca lo Zini

Chiara Ferragni allo stadio Zini per assistere alla partita della Cremonese contro la Ternana . Scomparsa dai social dalla partenza di Fedez per Miami, proprio nella settimana dell'intervista del rapper a Belve , l'influencer è tornata in pubblico e lo ha fatto nella sua città natale.

Chiara Ferragni allo stadio per la Cremonese

Top bianco, jeans e borsa griffata, l'imprenditrice digitale sotto indagine per il pandoro-gate, è arrivata allo stadio con il figlio Leone, le sorelle e mamma Marina. Durante l'intervallo ha concesso qualche foto con i presenti, poi alla fine della partita è andata via velocemente, non rilasciando dichiarazioni. Fedez, intanto, si trova a Los Angeles per assistere al Coachella, il festival musicale più celebre e colorato del mondo. Il rapper sembra rinato dopo aver chiuso il rapporto con Chiara Ferragni. Di recente Francesca Fagnani, che con la sua intervista a Fedez a Belve ha sancito un nuovo record di ascolti, ha detto sul rapper: "Ho visto un Fedez libero, con una grande autonomia di pensiero. Dà la sensazione di essere in una fase di recupero del sé stesso delle origini, sembra in un momento di libertà psicologica molto forte. E la libertà, quando la ritrovi, è sempre inebriante".