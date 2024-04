Venezia, Tessmann show e Brescia ko: Cremonese scavalcata, Como a -3

Como chiama, Venezia risponde. Dopo il successo di ieri da parte dei biancoblù sul Bari , gli arancioneroverdi nel posticipo del 33esimo turno del campionato non sono da meno e tengono viva la corsa al secondo posto. La squadra di Vanoli al Penzo si impone per 2-0 sul Brescia grazie ai due gol realizzati da Tessmann , uno per tempo.

Il Venezia vola con Tessmann, Brescia ko

Dopo un inizio dai ritmi blandi, il Venezia alza il giro dei motori e dopo 16' colpiscono un palo con Gytkjaer. Vantaggio solo rimandato, perché al 20' arriva il gol dell'1-0: su sviluppo di calcio d'angolo Lezzerini rinvia corto, Tessmann ne approfitta e col suo destro gonfia la rete. Quasi alla mezz'ora raddoppio dei padroni di casa firmato da Sverko ma annullato per un fallo ai danni di Idzes.

Nella ripresa la musica non cambia, sono sempre i veneti a comandare il gioco e ad andare vicino al 2-0, stavolta col colpo di testa di Ellertsson, bravo Lezzerini a deviare in corner. Venezia pericoloso anche poco dopo, sempre di testa, stavolta con Pohjanpalo che per pochissimo non trova la porta. Tessmann al 68' si divora il raddoppio davanti la porta sparando alto, ma si rifà al 90' quando segna il gol del definitivo 2-0 da distanza ravvicinata, approfittando della decisiva spizzata di Lella. Venezia che dunque sale a 61, scavalca la Cremonese e si porta a -3 dal secondo posto (che vale la promozione diretta) occupato attualmente dal Como. Il Brescia resta settimo a 45 punti.