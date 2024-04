Cutrone riacciuffa la Samp: il Como resta secondo. Tonfo Bari, Parma show

Si è completata la 35esima giornata di Serie B, dopo gli anticipi tra Pisa-Catanzaro e Venezia-Cremonese. Il Parma al Tardini mette in scena il solito show, grazie a un Bernabè in grande forma, contro il Lecco, che retrocede così in Serie C. Tre punti importantissimi anche per l'Ascoli, che supera la Ternana e si porta al momento fuori dalla zona rossa. Vince anche il Modena contro il SudTirol, solo un pari tra Brescia e Spezia. Crolla invece il Bari per 4-1 nello scontro salvezza contro il Cosenza, mentre la Reggiana ottiene tre punti pesanti contro il Palermo in rimonta. Punto pesantissimo per il Como, che pareggia 1-1 contro la Samp grazie a Cutrone. Stesso risultato anche per Cittadella-FeralpiSalò.